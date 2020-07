Ai lettori del Secolo d’Italia, il commiato e un arrivederci con le nostre idee (Di domenica 5 luglio 2020) Una vita con il Secolo d’Italia come riferimento. Eppure, metaforicamente la valigia deve essere sempre pronta: e cogli il momento del commiato come una nuova opportunità. Politica, culturale, sociale. Perché le sfide si accavallano tumultuosamente. Se ci metti impegno, passione, amore per la notizia nel giornalismo arriva ogni tanto il tempo della novità. Più volte mi è capitato da quel 1982, accolto da un direttore di nome Nino Tripodi. E poi con Romualdi, Giovannini, D’Asaro, Mantovani, Giorleo. Giganti. Cominciai proprio al Secolo d’Italia La tipografia, il cartaceo. Il piombo, il taglio. La macchina per scrivere. Quattro anni da “abusivo”, poi il contratto, l’esame professionale del 1986 superato come lo superavano tutti quelli che venivano dal Secolo d’Italia: una formidabile palestra di giornalismo. Poi, ... Leggi su secoloditalia

claudiazeni1 : RT @marco_gervasoni: Pensa che nella redazione del ?@Corriere? come devono essersi lambiccati il cervello (parola grossa!) per costruire qu… - CiaramellaPiero : RT @marco_gervasoni: Pensa che nella redazione del ?@Corriere? come devono essersi lambiccati il cervello (parola grossa!) per costruire qu… - paolo_viri : RT @marco_gervasoni: Pensa che nella redazione del ?@Corriere? come devono essersi lambiccati il cervello (parola grossa!) per costruire qu… - c_digiangiacomo : RT @marco_gervasoni: Pensa che nella redazione del ?@Corriere? come devono essersi lambiccati il cervello (parola grossa!) per costruire qu… - marco_gervasoni : Pensa che nella redazione del ?@Corriere? come devono essersi lambiccati il cervello (parola grossa!) per costruire… -

Ultime Notizie dalla rete : lettori del I lettori e il ricercatore bidello: "E' un'ingiustizia, non un dramma" la Repubblica Xbox Lockhart a soli 299 dollari o meno? Si fa largo una nuova voce

Non intendono affatto arrestarsi le discussioni su Xbox Lockhart, console non ancora annunciata che secondo numerosi e insistenti rumor dovrebbe andare a rappresentare un'alternativa meno potente e pi ...

Tre volumi per rivelare la mafia dimenticata

La Dia (direzione investigativa antimafia) si fa editrice e in tre volumi raccoglie il “Rapporto Sangiorgi” e il “Rapporto dei 114” firmato dal generale Dalla Chiesa. Più di cento anni di storia per r ...

Non intendono affatto arrestarsi le discussioni su Xbox Lockhart, console non ancora annunciata che secondo numerosi e insistenti rumor dovrebbe andare a rappresentare un'alternativa meno potente e pi ...La Dia (direzione investigativa antimafia) si fa editrice e in tre volumi raccoglie il “Rapporto Sangiorgi” e il “Rapporto dei 114” firmato dal generale Dalla Chiesa. Più di cento anni di storia per r ...