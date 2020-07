Virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti (Di sabato 4 luglio 2020) crescono ancora i contagi di coronaVirus. Ecco il bollettino di oggi 4 luglio: 235 nuovi casi di Covid-19, 477 guariti e 21 decessi. ancora un incremento quindi rispetto ai giorni precedenti.In... Leggi su ilmattino

SCatldo : RT @ilmessaggeroit: #virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: #virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti - MaxRibaudo : RT @ilmessaggeroit: #virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti - ilmessaggeroit : #virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti - markgmm : @bonnie379 @dinunziogio No ha solo sostituito i deceduti!!!!Non fa come noi che in vigile attesa abbiamo un virus ,… -