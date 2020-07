Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 15:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Apri l’ Luigi in studio in questi giorni c’è un chiacchiericcio quotidiano che affiora anche sulle pagine dei giornali e che ti descrive come un governo attendista incapaci di assumere decisioni in realtà dei fatti e il contrario abbiamo preso decisioni ferme e risolute siamo pronti a prenderne anche in futuro queste le parole del premier Giuseppe Conte che ha parlato al consiglio federale della UIL da dove Ringrazia Apri organizzazioni sindacali per il ruolo svolto durante il lockdown sia per la tutela dei lavoratori sia per la definizione delle misure economiche il centro-destra si è presentato la manifestazione di Piazza del Popolo a Roma unito da un unico obiettivo attaccare il governo vogliono trattare Salvini come fecero col cavaliere disse tajani ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di #coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562 #ANSA - fanpage : Un mutazione genetica del #COVID, diventata ora pandemica, che permette al virus di replicarsi meglio e più velocem… - fanpage : Speranza: “#Zaia chiede il carcere per chi non rispetta le regole? Lo prevede già la legge” - AbateCapitano : @_Blackmount_ Ultime notizie parlano di Ibra titolare al posto di Rebic. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -