Traffico Roma del 04-07-2020 ore 14:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dallo svincolo della Anagnina fino alla Romanina numerosi gli incidenti Bianca a causa del maltempo e della pioggia rallentamenti per un incidente avvenuto sulla circonvallazione Ostiense all’altezza di via Nicolò da Pistoia nella zona di Borghesiana si viaggia a rilento per un altro incidente in via di Vermicino nei pressi di via Lentini all’Euro fino alle 14 possibili disagi per il Traffico nella zona adiacente al centro congressi la nuvola per un evento alla presenza del presidente del consiglio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura di AC e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRadio : ????#Treni Linea AV Roma - Napoli: traffico ancora rallentato dalle ore 13:45 per un guasto alla linea Maggior tempo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - gattaro_molesto : @simonebaldelli @GRAB_Roma @missNormaJane Io chiuderei le città al traffico veicolare privato, figuriamoci ?? - LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Raccordo Anulare ????code fra Ardeatina e Romanina > Esterna ­ #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Tram deragliato al Colosseo, stop alle corse. Ieri un altro incidente

La linea 3 si ferma, per rifare il tratto di binari teatro dell’incidente di giovedì - quando un tram è deragliato colpendo un autobus e due macchine private - e già da ieri sono in strada le navette ...

Traffico Liguria, Toti: il Mit non risponde, qualcuno ci boicotta

Roma, 4 lug. (askanews) - "Anche oggi è una giornata complicata con code in autostrada, tanta gente sta venendo in Liguria e questo è una buona notizia e poi c'è una cattiva notizia che dopo non aver ...

La linea 3 si ferma, per rifare il tratto di binari teatro dell’incidente di giovedì - quando un tram è deragliato colpendo un autobus e due macchine private - e già da ieri sono in strada le navette ...Roma, 4 lug. (askanews) - "Anche oggi è una giornata complicata con code in autostrada, tanta gente sta venendo in Liguria e questo è una buona notizia e poi c'è una cattiva notizia che dopo non aver ...