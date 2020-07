Torino, Longo: “A tratti abbiamo dominato, risultato bugiardo” (Di sabato 4 luglio 2020) Mastica molto amaro Moreno Longo dopo la roboante sconfitta contro la Juventus nel derby. Il 4-1 incassato dai granata getta qualche dubbio sul futuro dell'allenatore granata che a SkySport parla di risultato bugiardo.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 924309" align="alignnone" width="300" Longo (Getty Images)/captionQueste le parole del mister granata: "E' stata una partita che analizzando i dati abbiamo giocato a viso aperto, contro una Juve che sapevamo poteva farti male. Il risultato è pesante rispetto a quello che si è visto sul campo. I primi due gol sono nati per nostre leggerezze ma abbiamo continuato a giocare. Diciassette tiri verso la porta dimostrano il tipo di partita che abbiamo fatto. Per lunghi tratti abbiamo dominato la partita". Torino, Longo: “A tratti abbiamo dominato, risultato bugiardo” appeared first ... Leggi su itasportpress

