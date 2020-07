Tennis, al via da Ceriano la stagione di A2, le ragazze di casa rinunciano ai compensi (Di sabato 4 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Tutto pronto, per l’esordio delle ragazze del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie A2 2020, che prenderà il via domenica 5 luglio. Una stagione fuori dal comune per tanti motivi, soprattutto legati all’emergenza sanitaria che ha imposto lo stop a tutte le competizioni ufficiali per diverse settimane, ma non soltanto. Perché dalle parti di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Tennis, al via da Ceriano la stagione di A2, le ragazze di casa rinunciano ai compensi proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Tennis via Tennis, al via la Serie A1 con Park e TC Genova Genova24.it Tennis, Bett1ACES 2020: calendario, date, programma, tv. C’è Jannik Sinner nell’esibizione di Berlino

Il torneo esibizione di tennis di Berlino, denominato bett1ACES, prevede dal 13 al 15 luglio match su erba e dal 17 al 19 incontri sul cemento, e vedrà protagonisti sei uomini e sei donne. Nei tornei ...

"Dico sì agli Us Open, ma senza rischi Covid"

di Ubaldo Scanagatta Matteo Berrettini, n.1 italiano (e n.8 del mondo) ha vissuto tutti i primi mesi del lockdown in Florida accanto alla sua ragazza Ajla Tomljanovic ("Meno male che c’era lei con me… ...

