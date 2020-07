Scudetto, è davvero finita? Il calendario di Juventus, Lazio e Inter (Di domenica 5 luglio 2020) Si infiamma la lotta Scudetto. Alla trentesima giornata di Serie A 2019/2020, la situazione è la seguente: Juventus a 75, Lazio a 68, Inter a 64. La vittoria della Juventus nel derby contro il Torino per 4-1 e la successiva sconfitta della Lazio contro il Milan per 3-0 ha portato il distacco tra la prima e la seconda forza della classifica a sette punti. Ma chi ha il rush finale più favorevole? Da evidenziare l’ultima giornata con tre partite tutt’altro che facili per le tre regine del campionato: Roma per la Juve, Napoli per la Lazio e Atalanta per l’Inter. Insomma, è un rush finale tutto da vivere. calendario Juventus: MILAN, Atalanta, SASSUOLO, Lazio, UDINESE, Sampdoria, CAGLIARI, Roma. Lazio: LECCE, Sassuolo, UDINESE, Juventus, Cagliari, HELLAS VERONA, Brescia, NAPOLI. Inter: Bologna, HELLAS VERONA, Torino, SPAL, ROMA, Fiorentina, GENOA, ... Leggi su sportface

Non è andata benissimo alla Lazio: al ritorno in campo è stata la prima a dover constatare l’irresistibilità dell’Atalanta e della sua macchina da gol, contro il Milan che ritrovava la spinta di Ibrah ...

Addio all’ultimo titolare della Fiorentina tricolore del ’56

Ardico Magnini ha fatto parte di una squadra, quella viola, capace nella stagione 55/56 di laurearsi campione d’Italia con ben 12 punti di distacco sulla seconda, il Milan, e di perdere solo l’ultima ...

