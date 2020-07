Ringo Starr, gli 80 anni di un Beatles (Di sabato 4 luglio 2020) I luoghi comuni sono sempre i più affollati, e uno dei luoghi comuni più duri a morire, nella percezione comune ma anche nella critica musicale, è la scarsa considerazione artistica del ruolo (fondamentale) avuto da Ringo Starr all'interno dei Beatles. Schiacciato dall'ingombrante duopolio John Lennon-Paul McCartney, autori della stragrande maggioranza dei 186 brani originali composti dai Fab Four, e dal talento cristallino di George Harrison, che ha composto poche ma fondamentali canzoni, Ringo è da molti visto semplicemente come un buon musicista, il cui merito maggiore è stato quello di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Errore. Starr ha creato un modo di suonare la batteria, in particolare in alcuni fill e nei groove sempre in funzione della canzone, che è stato copiato da migliaia di epigoni (pensiamo ad esempio a Dave Grohl, ... Leggi su panorama

Ringo ha lanciato la tendenza di tenere lo sgabello molto alto, per interagire visivamente con gli altri musicisti, ha reso leggendario il marchio di batterie Ludwig e ha sempre dimostrato un timing ...

ROMA – Martedì 7 luglio, Sir Richard Starkey, per tutti Ringo Starr, compirà 80 anni. E’ il compleanno del batterista più famoso, e secondo alcune fonti, anche il più ricco, del mondo. “Mi piacciono i ...

