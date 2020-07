Pioli: "Il Milan merita l'Europa. Futuro? Non so cosa succederà" (Di domenica 5 luglio 2020) L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata all'Olimpico contro la Lazio, sovvertendo così ogni pronostico della vigilia. JUVENTUS - "Stiamo già pensando alla prossima partita, archiviamo con soddisfazione la vittoria sulla Lazio. Direi meritata perché abbiamo giocato bene. La prossima sarà una gara difficile, ma vogliamo provare a insistere". CENTROCAMPO - "Quando prepari le partite, cerchi di limitare le qualità degli avversari. Ho provato... Leggi su 90min

