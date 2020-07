PAGELLE Juve Torino: Dybala non delude, Lyanco fa fatica VOTI (Di sabato 4 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juve Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Dybala FLOP: Lyanco VOTI Juventus (4-3-3): Buffon 6; Cuadrado 6,5, De Ligt 6,5, Bonucci 6, Danilo 6,5; Bentancur 7, Pjanic 6 (49′ Matuidi 6,5), Rabiot 6; Bernardeschi 5,5 (55′ Douglas Costa 6,5), Dybala 7 (80′ Higuain sv), Ronaldo 7. All. Sarri 6,5 Torino (3-4-3): Sirigu 6,5; Izzo 6, Lyanco 5, Bremer 5,5 (84′ Djidji 5) ; De Silvestri 6 (80′ Edera sv), Meite 5, Lukic 5,5, Aina 5,5 (84′ Ansaldi sv); Verdi 6 (68′ Millico 6), Belotti 6,5, Berenguer 5,5. All. Longo 5,5 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ilbianconerocom : Juventus-Torino 4-1 PAGELLE #Ronaldo, prima su punizione. #Dybala Joya e dolore [@lorebetto] #JuveToro #Juve… - AndreaPiovano92 : Juventus 4-1 Torino Pagelle:Buffon 10(per il record);Caudrado 7;De Ligt 6,5;Bonucci 6,5;Danilo 6;Bentancur 7;Pjanic… - junews24com : Pagelle Juve-Torino: i voti ai protagonisti del match VOTI - - aSalerno_it : #salerno Gondo e Akpa da mille e una notte, le pagelle di Salernitana-Juve Stabia - NunzioMarrazzo : Salernitana-Juve Stabia 2-1. Forte illude, difesa disastrosa: le pagelle delle vespe ???? #Calcio, #JuveStabia,… -