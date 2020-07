Operazione contro la pedopornografia: arresti e perquisizioni in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) La polizia postale ha individuato una rete dedita alla pedopornografia. arresti e perquisizioni in 15 regioni. Coinvolti anche dei neonati. ROMA – Maxi Operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La polizia postale ha infatti sgominato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione e produzione materiale pedopornografico.Indagini di #poliziapostale Torino e "pedinamenti virtuali" hanno permesso di identificare le persone che si nascondevano dietro nickname per mantenere l'anonimato in rete pic.twitter.com/O8Vjmi9sUm— Polizia di Stato (@poliziadistato) July 4, 2020pedopornografia, 15 regioni coinvolte Gli agenti hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni e alcuni arresti in 15 regioni. Le accuse sono di ... Leggi su newsmondo

