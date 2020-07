L’incredibile vita di Norman con Richard Gere stasera domenica 5 luglio su Rai 3 (Di sabato 4 luglio 2020) L’incredibile vita di Norman su Rai 3 Richard Gere protagonista domenica 5 luglio. Trama e trailer Richard Gere è il protagonista di L’Incredibile vita di Norman il film stasera in onda su Rai 3 domenica 5 luglio dalle 21:20, un thriller-drama in cui interpreta un faccendiere, un fixer alla Olivia Pope di Scandal, che risolve problemi a politici e uomini importanti della società. Il titolo italiano è praticamente incomprensibile, sembra quasi rimandare a una favola, mentre quello originale è Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer che è andato a sostituire Oppenheimer Strategies. Il film è del 2016 ed è diretto e scritto da Joseph Cedar. L’Incredibile vita di Norman la trama del film su Rai 3 Norman Oppenheimer è un faccendiere, un fixer, umile, di religione ebraica, vive e lavora a New ... Leggi su dituttounpop

Boanerghes_it : 2_ La vita è una occasione da non sprecare: l'incarnazione umana non è uno sputo cagato nell'universo; l'uomo ha l'… - vincenzoBrugal1 : Non mi piace consolare la gente... Più consoli le persone e più rimangono ritardate. Le difficoltà, le sfide e i… - LucaRigott : Sono criminali. In USA solo cartelli farmaceutici che lucrano sulla vita delle persone, e la politica che sta dietr… - brunav365 : @nicmax25 Qualche anno fa a casa di un'amica un fulmine è entrato da una finestra ed uscito da quella di fronte. T… - rivellandrea : RT @VladiMurtas: Oligarchia. #putin potrà restare al potere praticamente a vita. Incredibile come questo #sovranista sia riuscito a rendere… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile vita Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera