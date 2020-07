Lecce, Liverani mastica amaro: “Ingenuità fatali, ma la squadra è viva” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Lecce capitola anche contro il Sassuolo dopo un match combattuto fino alla fine. La sconfitta lascia i giallorossi al terzultimo posto in classifica, col rischio che Sampdoria e Genoa piazzino un allungo importante nella lotta per la salvezza. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani si sofferma sulla gara dei suoi uomini.caption id="attachment 986779" align="alignnone" width="1024" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionLE PAROLE DI LiveraniDelusione e amarezza. Con queste sensazioni Fabio Liverani commenta il k.o. del suo Lecce sul campo del Sassuolo per 4-2 ai microfoni di Sky Sport: "E' un momento così e mi dispiace molto per i ragazzi. Ci sono ingenuità e un pizzico di sfortuna. Con una carambola prendiamo il 3-2 quando avremmo potuto farlo noi. E' un dispiacere grande. Abbiamo fatto una grande partita. Dispiace per i ragazzi che hanno fatto ... Leggi su itasportpress

juventusfc : 30' | ?? | Lecce in dieci! #Bentancur ruba palla a Lucioni e lo costringe al fallo: cartellino rosso per il centrale… - ItaSportPress : Lecce, Liverani mastica amaro: 'Ingenuità fatali, ma la squadra è viva' - - WiAnselmo : #SerieA, #Sassuolo-Lecce 4-2: poker neroverde, sesto ko consecutivo per Liverani - Mediagol : #SerieA, #Sassuolo-Lecce 4-2: poker neroverde, sesto ko consecutivo per Liverani - frankneapolitan : #SasLec 4-2 Nel girone di ritorno, Dea a parte,il @uslecce di Liverani è stata l’unica compagine ad aver causato pr… -