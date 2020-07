Lazio-Milan, Tare: “Abbiamo l’obbligo di vincere” (Di sabato 4 luglio 2020) “Abbiamo l’obbligo di vincere dopo il successo della Juventus perché questa partita ci può dare veramente continuità. Dobbiamo porTare a casa la vittoria per resTare in scia ai bianconeri”. Queste le parole del direttore sportivo della Lazio Igli Tare poco prima del match contro il Milan, nel quale i biancocelesti sono chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus nel derby per continuare la corsa scudetto. “Parola d’ordine continuità in questo momento difficile per squalifiche e infortuni. Chi gioca, gioca – ha detto il dirigente ai microfoni di DAZN – deve dare il massimo”, ha concluso Tare. Leggi su sportface

