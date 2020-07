Lazio-Milan, Massara: “La presenza di Ibrahimovic è molto importante” (Di sabato 4 luglio 2020) “Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Tutte sono difficili, questa in particolare”. Così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro la Lazio allo stadio Olimpico. La novità in casa rossonera è l’impiego di Ibrahimovic dal primo minuto: “La sua presenza è molto importante, siamo felici di averlo recuperato – ha detto il dirigente del Milan – e di averlo a disposizione per il finale di campionato: ci sarà un contributo decisivo. Il pareggio con la Spal? La dimostrazione che le partite vanno sempre giocate, già aver recuperato è stato un buon risultato. La condizione fisica è buona e questo ci fa ben sperare”, ha concluso Massara. Leggi su sportface

