L’attrice Donatella Venuti è morta: teatro siciliano in lutto (Di sabato 4 luglio 2020) Donatella Venuti è morta: attrice e regista la siciliana lascia un vuoto enorme nel mondo del teatro. Tante le sue partecipazioni Donatella Venuti è morta. Messina piange una delle donne simbolo della città, simbolo di riferimento del teatro della Regione. Attrice e regista, la sua carriera è iniziata nel 1974, con un’attività intensa e molto produttiva. Non solo “sul campo”, ma anche dietro ai “banchi” perché la Venuti ha anche ricoperto ruoli di didattica, dirigendo corsi di recitazione e laboratori teatrali. La Venuti è riuscita a mettere in scena anche tante opere di sua produzione; per il ciclo “teatro all’aperto” le sue ultime rappresentazioni sono state “Cuerpo de alma” e “Catarina” due storie decisamente molto intense. Attrice poliedrica, ... Leggi su bloglive

VIOLA_MARTELLA : RT @enricodigiacomo: Teatro messinese in lutto. È morta l’attrice e regista Donatella Venuti, che a un’attività artistica molto intensa, co… - nadiaterranova : RT @enricodigiacomo: Teatro messinese in lutto. È morta l’attrice e regista Donatella Venuti, che a un’attività artistica molto intensa, co… - NewSicilia : #Lutto nel mondo del #teatro in #Sicilia: morta l'attrice #DonatellaVenturi. #Cultura #Spettacoli #Newsicilia - giuseppetrimarc : RT @enricodigiacomo: Teatro messinese in lutto. È morta l’attrice e regista Donatella Venuti, che a un’attività artistica molto intensa, co… - enricodigiacomo : Teatro messinese in lutto. È morta l’attrice e regista Donatella Venuti, che a un’attività artistica molto intensa,… -

