Juve-Torino, nel derby ‘scontato’ (4-1), vince su tutti Buffon: 648 partite in serie A, è record (Di sabato 4 luglio 2020) Sebbene ‘mortificata’ dal funesto avvento del coronavirus, per gli amanti del calcio la stra-cittadina torinese è da sempre foriera di un’atmosfera avvincente. Certo, guadando a ritroso a metà dei Settanta, quando il Toro era quello di Castellini, Sala, Zaccarelli, e dei ‘gemelli del gol’ (Pulici e Graziani), per gli allora campioni bianconeri (Zoff, Bettega, Scirea, ecc.), erano tempi davvero duri. Oggi è tutto diverso, il calco è ‘miliardario’: chi ha da spendere per assicurarsi nomi altisonanti dall’estero, la strada è ‘quasi’ sempre in discesa. Dunque un derby, quello fra la Juventus ed il Torino, ‘viziato’ da una differenza di fondo – e che differenza – tuttavia, è pur vero che mai come in queste occasioni, spesso il ‘cuore’ può fare la ... Leggi su italiasera

