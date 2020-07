Highlights e gol Cremonese-Pescara 1-0, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Un’altra grande giornata di Serie B 2019/2020 passa agli archivi. Tra le dieci gare in programma anche quella dello stadio Zini di Cremona tra Cremonese e Pescara, valevole per il 32° turno del campionato cadetto. Due formazioni in grande difficoltà e con un incredibile bisogno di punti salvezza, per provare a risollevare una stagione davvero deludente. A decidere la sfida è il più classico dei gol dell’ex, realizzato al 5′ minuto da Luca Valzania, con gli abruzzesi che, nonostante i ripetuti tentativi, non riescono a trovare la rete del pareggio. Un successo fondamentale per i padroni di casa che, ora, possono continuare a sperare nella salvezza diretta, senza passare dai playout; per i biancazzurri, invece, una sconfitta che inguaia non solo il tecnico Nicola Legrottaglie, ma tutto il club, a serio rischio retrocessione. Qui potete trovare ... Leggi su sportface

