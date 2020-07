Gli AS Clouds cantano “Fino all’alba” (Di sabato 4 luglio 2020) Gli AS Clouds online sulle piattaforme digitali con il singolo “Fino all’alba”: la canzone anticipa l’uscita del nuovo EP del gruppo marchigiano Disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Fino all’alba” (https://backl.ink/142538118), il nuovo singolo della band marchigiana As Clouds. La canzone anticipa l’uscita del nuovo EP del gruppo. Registrato e masterizzato presso il Rec106 Studio di… L'articolo Gli AS Clouds cantano “Fino all’alba” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Gli AS Clouds online sulle piattaforme digitali con il singolo “Fino all’alba”: la canzone anticipa l’uscita del nuovo EP del gruppo marchigiano Disponibile sulle piattaforme streaming e in digital do ...

Lo smart working spinge la cybersecurity in Italia. Ma c’è ancora da fare

Più consapevolezza fra gli italiani sul fronte cybersecurity con il lavoro da remoto. Ma la strada è ancora lunga. Emerge dal report Head in the Clouds di Trend Micro, secondo cui durante il lockdown ...

