F1, griglia di partenza qualifiche Gp Austria 2020: tutte le posizioni aggiornate (Di sabato 4 luglio 2020) La griglia di partenza e tutte le posizioni delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Sul circuito di Spielberg si comincia a fare sul serio con la lotta contro il cronometro che, in un circuito molto corto come questo, si ricopre di ancora più importanza. Di seguito la griglia di partenza aggiornata con le dieci fila, appuntamento domenica alle 15:10, orario italiano, con il semaforo verde. LA griglia DI partenza (in AGGIORNAMENTO) – SEGUI IL LIVE DELLE qualifiche PRIMA FILA 1. 2. SECONDA FILA 3. 4. TERZA FILA 5. 6. QUARTA FILA 7. 8. QUINTA FILA 9. 10. SESTA FILA 11. 12. SETTIMA FILA 13. 14. OTTAVA FILA 15. 16. Romain Grosjean (Haas) 1:05.094 NONA FILA 17. George Russell (Williams) 1:05.167 18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1:05.175 DECIMA FILA 19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1:05.224 20. Nicolas Latifi ... Leggi su sportface

La vigilia delle qualifiche del Gran Premio d'Austria 2020 di Formula 1 si è giocata sul piano politico, con il reclamo presentato dalla Red Bull contro il DAS della Mercedes, poi respinto dai commiss ...

Gabriele Minì e Francesco Simonazzi sono stati i due piloti più veloci nella due giorni di test collettivi a Misano della Formula 4 italiana. Sono andati in scena gli scorsi mercoledì e giovedì i test ...

