Edoardo Vianello, l’addio alla figlia: “Una messa per il giorno del suo compleanno” (Di sabato 4 luglio 2020) Edoardo Vianello, ospite del nuovissimo programma C’è Tempo Per…, intervistato da Anna Falchi e da Beppe Convertini, ha parlato a lungo della sua carriera e ha ricordato, non senza commozione, della morte prematura dell’amatissima figlia Susanna. Photo by – Google Edoardo Vianello ricorda in TV l’amata figlia Susanna Non è certamente facile per un genitore … L'articolo Edoardo Vianello, l’addio alla figlia: “Una messa per il giorno del suo compleanno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

radiosiciliarse : EDOARDO VIANELLO - ABBRONZATISSIMA - infoitcultura : Edoardo Vianello 'morte mia figlia Susanna dolorosa'/ 'Segreto successo? Intuito e…' - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: Nella furia del politicamente corretto la prossima scemenza che partorirà la #sinistra sarà probabilmente cancellare o m… - dbddany : Edoardo Vianello parla per la prima volta della scomparsa della figlia Susanna – DiLei - zazoomblog : Catena Fiorello- “Ieri ho pianto tanto per Edoardo Vianello Rosario? Uguale a papà” - #Catena #Fiorello- #“Ieri… -