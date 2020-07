E pensare che la Juventus aveva già venduto Paulo Dybala... (Di sabato 4 luglio 2020) Lotta a distanza tra Juve e Lazio, nessuna delle due molla: la squadra bianconera, dall'alto dei 4 punti di vantaggio su i biancocelesti, va a vincere con autorità a Marassi contro il Genoa, inguaiando la squadra di Preziosi abbisognevole di punti perché in piena zona retrocessione. Con tre giocate spettacolari e altrettanti gol, i bianconeri si sono presi i tre punti, importanti per mantenere inalterato il vantaggio sulla Lazio. È stato ancora una volta Dybala a sbloccare il risultato, poi Ronaldo e infine Douglas Costa. Ancora una volta si è potuto ammirare in campo un Paulo trascinatore che ha lasciato di stucco il povero Perin per l'1-0 con una prodezza balistica da gran campione. Con ciò dimostrando come il ragazzo abbia saputo reagire al Covid e si sia anche messo alle spalle quanto capitatogli nel passato campionato quando fu praticamente ceduto ... Leggi su liberoquotidiano

Tic tac, tic tac: lo sentite anche voi, vero? Il countdown è già iniziato. Ogni secondo che passa siamo più vicini al fatidico 17 agosto. Che cade di martedì. Insomma, Conte ha deciso di sfidare pure ...

Lotta a distanza tra Juve e Lazio, nessuna delle due molla: la squadra bianconera, dall'alto dei 4 punti di vantaggio su i biancocelesti, va a vincere con autorità a Marassi contro il Genoa, inguaiand ...