Dybala è inarrestabile: contro il Toro stabilisce un nuovo primato (Di sabato 4 luglio 2020) Semplicemente inarrestabile. Paulo Dybala sta vivendo un momento magico, in cui le prodezze riescono facilmente e coincidono quasi sempre con gol decisivi per lanciare la Juventus verso il suo nono scudetto consecutivo. Il fantasista argentino sembra non riuscire a smettere di segnare: è già arrivato a quota 11 reti realizzate in questo campionato, anche se resta lontano dal proprio record a quota 22.caption id="attachment 982337" align="alignnone" width="1024" Douglas Costa Dybala (getty images)/captionprimatoIn compenso Dybala può consolarsi a modo suo. Infatti la "Joya" è l'unico giocatore a essere sempre andato in gol al momento del il ritorno in campo dopo l'emergenza Coronavirus. Quattro partite, contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino, tutte griffate dalle sue perle clamorose e spettacolari. Considerando invece il periodo anche antecedente ... Leggi su itasportpress

