Coronavirus: salgono ancora i nuovi casi in Italia (+235), in Sicilia 3 positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223 di ieri (il 29 giugno erano 126). Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche dei... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono i contagi, #Vienna chiude le scuole in alcune zona dell'Alta #Austria. Boom di casi negli… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in aumento i nuovi contagiati: sono 142 (ieri 126). Salgono anche le vittime: + 23, dopo le 6 di ieri… - Corriere : Focolaio alla ex Bartolini di Bologna: i positivi salgono a 107 - oslaz : Coronavirus, salgono i contagi. Triplicati i casi nel Lazio, contagiate persone di ritorno da paesi extraeuropei - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Coronavirus. Il ministro della Sanità austriaco: 'il virus resta pericoloso, restiamone consapevoli'. Anche in regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono i nuovi casi per il quarto giorno consecutivo: oggi sono 201 La Stampa BOLLETTINO EMILIA ROMAGNA 4 LUGLIO/ Dati coronavirus: +51 nuovi casi e nessun morto

+27 casi positivi e +2 decessi nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di venerdì, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, sabato 4 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, s ...

Coronavirus Italia, contagi in salita: oggi 223 nuovi casi e 15 morti

Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Oggi sono 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombardia, il 51,5 per cento del totale in Ital ...

+27 casi positivi e +2 decessi nel bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di venerdì, appuntamento alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, sabato 4 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, s ...Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Oggi sono 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombardia, il 51,5 per cento del totale in Ital ...