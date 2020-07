Come lavare e stirare le camicie di lino (Di sabato 4 luglio 2020) Le camicie di lino sono chic e soprattutto fresche d’estate. Mai rinunciare al lino anche se sappiamo bene che è difficile da lavare ma soprattutto da stirare. Come lavare e stirare le camicie di lino per non rovinarle e farle durare nel tempo? Non è difficile, pochi consigli e arriviamo all’obiettivo. Il lino è molto pratico, fa traspirare la pelle ed è fresco sia per gli adulti che per i bambini oltre ad essere sempre attuale. La classica camicia di lino non passa mai di moda, insomma con il lino non si sbaglia mai. Vediamo allora Come non sbagliare nel lavare le camicie così da mantenerle perfette e soprattutto farle durare a lungo. camicie DI lino DA lavare A MANO E IN LAVATRICE Per prima cosa se notate delle macchie di sudore su collo e polsi trattate prima con del sapone di Marsiglia così da togliere ogni sporco prima ... Leggi su ultimenotizieflash

deluxe78 : @NoveGennaio1900 @SkySport @OfficialSSLazio Si ma uno credeva di poter vincere lo scudetto.Parlare con te è come lavare la testa all’asino. - Lamp__1 : RT @SalamidaFabio: No, #Salvini, a contestarti a #Mondragone non c’erano solo i centri sociali che hai accusato di tifare per la Camorra (s… - wilmascampini : RT @Russ_Eman: Io non so come finirà questa storia e sinceramente non mi piace fare (spesso) la parte di Cassandra, ma su Mes e Recovery Fu… - Monica22043399 : RT @Russ_Eman: Io non so come finirà questa storia e sinceramente non mi piace fare (spesso) la parte di Cassandra, ma su Mes e Recovery Fu… - giorgiovascotto : RT @Russ_Eman: Io non so come finirà questa storia e sinceramente non mi piace fare (spesso) la parte di Cassandra, ma su Mes e Recovery Fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come lavare Come pulire le ciotole dei cani e gatti? Tutti i... LettoQuotidiano VALSAMOGGIA: I Carabinieri impegnato in un’operazione di salvataggio

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, coordinati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, sono stati impegnati ...

Igienizzare il bucato in lavatrice | Scopri la temperatura ideale

Il bucato si può igienizzare eliminando germi e batteri, è importante scegliere la temperatura ideale e seguire alcuni consigli, scopriamoli. Il bucato va lavato regolarmente, è opportuno prestare att ...

Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, coordinati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, sono stati impegnati ...Il bucato si può igienizzare eliminando germi e batteri, è importante scegliere la temperatura ideale e seguire alcuni consigli, scopriamoli. Il bucato va lavato regolarmente, è opportuno prestare att ...