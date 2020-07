Ciclismo: è morta Roberta Agosti, travolta da un camion in allenamento (Di sabato 4 luglio 2020) Il mondo del Ciclismo è in lutto. Stamane è morta Roberta Agosti, cinquant’anni e tesserata per il Team Millennium di Brescia. La donna, morta sul colpo, è stata travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento nelle campagne di Lonato. Presente nel gruppo al momento dell’incidente anche il marito, l’ex ciclista professionista Marco Velo nonché braccio destro di Davide Cassani. Leggi su sportface

jmc1899 : RT @sportface2016: Lutto nel mondo del #ciclismo: è morta Roberta Agosti, travolta da un camion in allenamento - sportface2016 : Lutto nel mondo del #ciclismo: è morta Roberta Agosti, travolta da un camion in allenamento - ValleFabiuz : RT @ciclopericoloso: Pessime notizie: - riky_76 : RT @ciclopericoloso: Pessime notizie: - giangio87 : RT @fanpage: È morta Roberta Agosti -