Barone: “Accordo con De Rossi? Sono notizie false costruite per destabilizzarci” (Di sabato 4 luglio 2020) Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato un’intervista a ‘Firenzeviola.it’ in cui ha smentito che ci sia un accordo con Daniele De Rossi per sostituire Iachini la pRossima stagione. “Siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie Sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto unito con un leader come Iachini che, vogliamo precisare, è il nostro allenatore e ha un contratto da rispettare. E’ importante che la Fiorentina venga rispettata dai media per farci finire il campionato in modo positivo”. L'articolo Barone: “Accordo con De Rossi? Sono notizie false costruite per destabilizzarci” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Barone: “Accordo con De Rossi? Sono notizie false costruite per destabilizzarci” A - lonelytraveller : So che in molti non saranno d'accordo, ma #IlColibrì per me è un libro riuscito solo a metà ed è stato una grande d… - solenero3 : @marta_barone_ Totalmente d’accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Barone “Accordo La Cina investe 300 milioni nel Sannio per produrre auto elettriche e ibride SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo