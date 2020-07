Skincare estiva a prova di caldo: i prodotti chiave per una pelle luminosa (Di venerdì 3 luglio 2020) In estate si sopportano pochi prodotti sul viso, che siano di makeup o di Skincare. Ecco quindi che molte persone tendono a tralasciare step importanti della routine di cura della pelle, perché la sentono pesante, che tende a sudare. In realtà il segreto sta nel trovare prodotti adatti alla propria tipologia di pelle e variarli, proprio come si fa con il cambio dell’armadio. Sì, perché con la bella stagione le esigenze della cute non sono le stesse come in inverno, ma è importante non saltare nessun passaggio, proprio per mantenerla sana e luminosa. Anzi, forse proprio in estate la pelle ha bisogno di qualche coccola in più, perché stressata dal caldo, sudore, vento, sole, sabbia ed inquinamento. Fonte: 123rf Come prima cosa, è sempre importante detergere adeguatamente la pelle del viso, anche se non si indossa alcun tipo di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Skincare estiva Skincare estiva a prova di caldo: i prodotti chiave per una pelle luminosa DiLei Skincare estiva a prova di caldo: i prodotti chiave per una pelle luminosa

In estate si sopportano pochi prodotti sul viso, che siano di makeup o di skincare. Ecco quindi che molte persone tendono a tralasciare step importanti della routine di cura della pelle, perché la sen ...

Crema solare per pelle acneica: le migliori da provare

La protezione solare viso è uno step fondamentale nella nostra skincare estiva, ma non tutte le creme sono adatte a ogni tipo di pelle. Le pelli a tendenza acneica hanno bisogno di maggiori attenzioni ...

In estate si sopportano pochi prodotti sul viso, che siano di makeup o di skincare. Ecco quindi che molte persone tendono a tralasciare step importanti della routine di cura della pelle, perché la sen ...La protezione solare viso è uno step fondamentale nella nostra skincare estiva, ma non tutte le creme sono adatte a ogni tipo di pelle. Le pelli a tendenza acneica hanno bisogno di maggiori attenzioni ...