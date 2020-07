Sassuolo-Lecce Calcio serie A, trentesima giornata (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo la sconfitta interna nel confronto diretto con la Sampdoria il Lecce ha urgenza di fare i primi punti del post lockdown. Deve provarci oggi (ore 19,30) in trasferta con il Sassuolo, in uno dei tre anticipi della trentesima giornata del campionato di Calcio di serie A: le altre due partite odierne valgono per lo scudetto, Juventus-Torino alle 17,15 e Lazio-Milan alle 21,45. L'articolo Sassuolo-Lecce <span class="subtitle">Calcio serie A, trentesima giornata</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 15 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - capuanogio : @FBiasin Merita risposta non da Catalano. 1) Però non ci sei nemmeno andato vicino a vincere uno dei due scontri c… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Fiorentina 1-3 Sassuolo Verona 3-2 Parma Lecce 1-2 Sampdoria SPAL 2-2 AC Milan #SSFootball - heroiddaa : RT @VABettin: ??????????????Wolves - Arsenal Both teams to score @ 1.90 (7u) ??????????????Leicester - Crystal Palace Leicester over 1.5 goals @ 1.94 (7… - eimundofutebol : ?????????????? PREMIER LEAGUE Norwich x Brighton - 08h30 Leicester City x Crystal Palace - 11h Man United x Bournemouth… -