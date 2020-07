No al Mes e sì alla Raggi, per il Pd (e per l’Italia) qualunque alternativa è preferibile a un’alleanza simile (Di venerdì 3 luglio 2020) Non è chiaro se il colpo decisivo alla credibilità del governo sia stato l’ennesimo rinvio sul Mes o invece l’ennesimo rinvio sui decreti sicurezza. O forse l’ennesimo rinvio sul decreto semplificazione, con il conseguente rinvio di tutte le norme che avrebbero dovuto permetterci – non ridete, perché è una tragedia – di accelerare, dalla riforma dell’abuso d’ufficio alla riforma del codice degli appalti. O magari l’inatteso riflusso No-Tav del Movimento 5 stelle, sulla sola questione che sembrava, almeno quella, chiusa. Oppure il muro di gomma sul caso Regeni e la vendita di navi militari all’Egitto (l’unica scelta che non sia stata rinviata). O forse l’esito impalpabile della lunghissima e inutilissima cerimonia degli Stati generali, dieci giorni di salamelecchi da cui avrebbe dovuto ... Leggi su linkiesta

Roma, 03 lug 21:23 - (Agenzia Nova) - "Il Mes è un prestito da restituire con gli interessi, a condizioni decise da Lussemburgo, Berlino e Bruxelles. Mi domando perché tutti i Paesi lo stiano rifiutan ...

La Lega attacca Berlusconi: “Una nuova maggioranza contro la crisi? No, subito elezioni”

“Una nuova maggioranza? No, subito elezioni”. Replica così la Lega al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in un0intervista rilasciata a Repubblica ha detto: “Non credo ci siano le condizion ...

