Coronavirus | riconoscimento tutela previdenziale della malattia | i chiarimenti Inps

Il periodo passato in quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero quarantena precauzionale, è equiparato alla malattia. Pertanto, in tali casi, il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia. In particolare, ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. Il certificato, in particolare, deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Diversamente, in caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di ...

