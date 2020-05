Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 9 MAGGIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI. PER TRAFFICO, INVECE, SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO È IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I ...