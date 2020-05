"Un branco di imbecilli irresponsabili. Si vanificano i sacrifici di questi mesi" (Di sabato 9 maggio 2020) Maria Sorbi Il virologo del Niguarda teme nuovi positivi al virus dal 22 maggio e cita parole di Papa Francesco: "Ci si salva soltanto tutti assieme" A quali conseguenze porterà l'assembramento di giovedì sera sui Navigli di Milano? Ne abbiamo parlato con Carlo Federico Perno, virologo a capo del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Niguarda, profondamente avvilito da quanto accaduto. Cosa pensa della folla dell'altra sera? «Un branco di imbecilli. E non lo dico così tanto per dire ma lo dico come commento scientifico. È stupidità allo stato puro». Dice così perché gli assembramenti rischiano di mandare all'aria la Fase due? «E rischiano di vanificare i sacrifici fatti in questi due mesi di isolamento. Non solo, rischiano anche di portare a una nuova chiusura, che spero non avvenga, e quindi di creare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 maggio 2020) Maria Sorbi Il virologo del Niguarda teme nuovi positivi al virus dal 22 maggio e cita parole di Papa Francesco: "Ci si salva soltanto tutti assieme" A quali conseguenze porterà l'assembramento di giovedì sera sui Navigli di Milano? Ne abbiamo parlato con Carlo Federico Perno, virologo a capo del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Niguarda, profondamente avvilito da quanto accaduto. Cosa pensa della folla dell'altra sera? «Undi. E non lo dico così tanto per dire ma lo dico come commento scientifico. È stupidità allo stato puro». Dice così perché gli assembramenti rischiano di mandare all'aria la Fase due? «E rischiano di vanificare ifatti induedi isolamento. Non solo, rischiano anche di portare a una nuova chiusura, che spero non avvenga, e quindi di creare ...

ilgrilloparlan2 : @PaulLamanski un branco di imbecilli ?????? - 501vAnE501 : Madonna siete solamente un branco di imbecilli #??????EP12 - mrenzo2 : @Stefbazzi @Ziafranci1 Fanno esperimenti gli Italiani sono il loro branco di animali su cui testare i loro prodotti… - stream65 : Follìa, non folla. Un branco di #imbecilli. #Navigli - MilanistThe : @lbianchetti INDIFENDIBILI. Non rompete i coglioni e state in casa! Si esce solo per lavorare e necessità branco di imbecilli -

Ultime Notizie dalla rete : branco imbecilli "Un branco di imbecilli irresponsabili. Si vanificano i sacrifici di questi mesi" ilGiornale.it