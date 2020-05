Taglio netto alla burocrazia Conte | l' ennesima promessa | chi decide sul Mes

(Di sabato 9 maggio 2020) Intervistato da Euroactiv Italia, Giuseppeha affrontato tutte le questioni politiche e economiche più imminenti. A partire dal Mes, sul quale il premier ribadisce un “atteggiamento molto prudente”, visto che il M5S continua a opporsinuova linea di credito, anche se il regime di sorveglianza normalmente associato al Meccanismo europeo di stabilità non dovrebbe essere applicato nel caso dell'emergenza coronavirus. “Resta il fatto - ha chiarito- che in ogni caso are se all'Italia convenga attivare o meno tale linea sarà il Parlamento italiano”. Inoltre il premier ha sostenuto di voler vincere la sfida della “semplificazione amministrativa” e della “riduzione degli adempimenti burocratici”. Ed ecco che arriva la, l'di questa fase di emergenza: “Siamo al lavoro su un ...

"Il governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all’economia, introdurre ...Il Governo considera il pacchetto di aiuti dell'Unione Europea (BEI, SURE e MES) come un'ottima base di partenza per la risposta al coronavirus, ma reputa necessario che il confronto sul recovery fund ...