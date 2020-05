Serie C, le proposte del presidente Ghirelli per affrontare la crisi (Di sabato 9 maggio 2020) “L’abolizione dell’Irap è una antica richiesta di Lega Pro, trattandosi di una tassa iniqua, in particolare per i Club di Serie C”. Lo afferma Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a proposito della proposta avanzata dal presidente designato di Confindustria. “Con la crisi Covid-19, siamo tornati a chiedere al Governo di abolire un balzello che interviene non sull’utile delle imprese, compito demandato all’Ires, ma sulle attività d’impresa, anche se queste non producono utili”. L’Irap è un balzello iniquo due volte per i Club di Serie C. “Le nostre 60 società di calcio sono un originale, grande ed unico impianto sociale e l’Irap le penalizza terribilmente proprio perché, nella gran parte dei casi, non producono utili”. In merito alle richieste avanzate al ... Leggi su calcioweb.eu Lega Serie A adirata contro il Governo. Proposte due date per la ripartenza : 14 giugno data limite per la ripresa

La Serie B contro la Lega Pro : «Proposte irricevibili»

Taglio stipendi - Calcagno : «La Lega Serie A non può formulare proposte» (Di sabato 9 maggio 2020) “L’abolizione dell’Irap è una antica richiesta di Lega Pro, trattandosi di una tassa iniqua, in particolare per i Club diC”. Lo afferma Francescodella Lega Pro, a proposito della proposta avanzata daldesignato di Confindustria. “Con laCovid-19, siamo tornati a chiedere al Governo di abolire un balzello che interviene non sull’utile delle imprese, compito demandato all’Ires, ma sulle attività d’impresa, anche se queste non producono utili”. L’Irap è un balzello iniquo due volte per i Club diC. “Le nostre 60 società di calcio sono un originale, grande ed unico impianto sociale e l’Irap le penalizza terribilmente proprio perché, nella gran parte dei casi, non producono utili”. In merito alle richieste avanzate al ...

CalcioWeb : #SerieC, le proposte del presidente #Ghirelli per affrontare la crisi - - 7961Angelo : @CarloCalenda @Azione_it Carlo io al momento ti voterei per le proposte serie che stai facendo ma devi fare di più… - Unselling_Layka : @RobiTremo @micheleboldrin @RickDuFer E sì, sono d'accordo, aspettarsi proposte politiche serie da un gruppo di rag… - MennonnaToTon : @confidustria @antofeja Io credo che piu di qualcuno crede sia un account serio, e credo anche che in molti pensano… - donvaccarelli : @ginocaggia1 @Lucia07129120 @Leonardobecchet 776 pagine. Ma non è il decreto e neanche una bozza, è un documento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie proposte Quindici società di serie D avanzano le loro proposte alla Fip Sicilia Messina Sportiva Julio Sergio: “Per il Lecce rifiutai la proposta del PSG di Leonardo”

Durante il programma “Taca La Marca“, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere di Roma e Lecce tra le tante, il quale si è soffermato sullo stato di crisi ...

Calcio: Ghirelli, abolire Irap balzello iniquo su Serie C

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "L'abolizione dell'Irap è una antica richiesta di Lega Pro, trattandosi di una tassa iniqua, in particolare per i Club di Serie C". Lo afferma Francesco Ghirelli, Presidente de ...

Durante il programma “Taca La Marca“, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere di Roma e Lecce tra le tante, il quale si è soffermato sullo stato di crisi ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "L'abolizione dell'Irap è una antica richiesta di Lega Pro, trattandosi di una tassa iniqua, in particolare per i Club di Serie C". Lo afferma Francesco Ghirelli, Presidente de ...