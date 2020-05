Sconfigge il coronavirus ma muore a causa di un raro tumore | Simone aveva 48 anni

Leggi su newnotizie

(Di sabato 9 maggio 2020) Guarito dal Covid-19 ma non da una forma dioculare considerata molto rara. Il 48enne di Cittadella è deceduto lasciando la comunità sconvolta Era riuscito are ilma unse lo è portato via. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto aGelain, 48enne che nell’arco di un breve periodo di … L'articoloilmadi un48NewNotizie.it.