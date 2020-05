Respingere il Mes ci porta fuori dall' Euro

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Tre cose sono indiscutibili: in primo luogo che il Mes è senza condizioni, quasi senza interessi, concentrato sulla sanità; in secondo luogo che la nostra sanità ha un’estrema necessità di essere ristrutturata, di avere più medici, più infermieri, più letti di terapia intensiva anche in previsione di una seconda ondata perché in questa drammatica vicenda il sistema è stato lì lì per saltare e anzi in Lombardia è proprio saltato; in terzo luogo che l’Italia ha bisogno di un’enorme quantità di soldi da distribuire con grande velocità su tutta la nostra economia.Allora se in una situazione di questo tipo due gruppi politici, non imse di governo o di opposizione, come la Lega e come Fratelli d’Italia respingono il Mes, cioè 37 miliardi per la sanità ...