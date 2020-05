Meteo ROMA: dal SOLE al cambiamento con PIOGGE e TEMPORALI (Di sabato 9 maggio 2020) Il Meteo su ROMA sarà discreto sabato, pur con velature e stratificazioni. Domenica transiterà nuvolosità più compatta, con qualche occasionale pioggia. Lo scenario sarà ancora più instabile ad inizio settimana con ulteriori precipitazioni. Sabato 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Domenica 10: molto nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 13°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 4 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Lunedì 11: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 08-05-2020 ore 19 : 15

Meteo Roma : previsioni per il weekend

Su al Tuscolano, giù alla Garbatella la curva del contagio nella capitale

di Rory Cappelli I casi di positività al coronavirus in tutto il Lazio fino a ieri erano 7.034, di cui attualmente 91 in terapia intensiva. Per Roma e provincia il dato è di 5.117 casi positivi dall'i ...

Lazio, Biava: «La Coppa Italia contro la Roma la soddisfazione della mia carriera»

Lazio, nel giorno del suo compleanno Giuseppe Biava si è raccontato ai microfoni di Lazio Style Radio: ecco le sue parole Giuseppe Biava oggi spegne 43 candeline ed è intervenuto ai microfoni di Lazio ...

