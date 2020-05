Lotito compie 63 anni | i traguardi raggiunti dal presidente con la Lazio

(Di sabato 9 maggio 2020) "Ho preso questa squadra al suo funerale e l'ho portata in condizione di coma irreversibile. Spero presto di renderlo reversibile". Una delle prime frasi pronunciate da Claudiodopo aver acquistato unasull'orlo del fallimento nel lontano 2004. E oggi che il patron biancoceleste63può guardarsi indietro con soddisfazione, ma soprattutto al futuro con rinnovata fiducia. Grandissima l'ascesa di Claudio, che oggi è arrivato ai vertici del calcio italiano a titolo...

Un regalo a se stesso e a tutto il calcio italiano. Lotito oggi compie 63 anni e ne sa ancora una più del diavolo. Ecco il macchinario rivoluzionario, che può accelerare la ripresa del campionato. Dop ...L’ultima presa in giro è quella di Michele Serra: la sua pagina, sul Venerdì di ieri, era titolata «Deciderà tutto Lazio-Trapani», scelta per «assegnare in una partita unica scudetto e Champions». Nel ...