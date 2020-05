Juve, Chiellini: "Odio l'Inter. Balotelli? Rispetto zero, persona negativa. E c'è anche di peggio" (Di sabato 9 maggio 2020) Lunga Intervista rilasciata dal difensore della Juventus Giorgio Chiellini che, a Repubblica, ha toccato i temi più disparati: dalla sua autobiografia in uscita tra pochi giorni al rapporto con gli avversari, fino al futuro fuori dal campo “Devo confessarlo: a casa con le mie tre donne, mia moglie e le due bambine, sono stato benissimo. E quando la Juve mi ha richiamato alla Continassa mi è piombata la tristezza addosso. Però mi è bastato uscire con la macchina allo svincolo di Venaria perché... Leggi su 90min Juventus - Chiellini show : “odio l’Inter. Balotelli è negativo - Felipe Melo è una mela marcia”

