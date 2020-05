Il Copasir vuole dire la sua sulla app di contact tracing

Leggi su wired

(Di sabato 9 maggio 2020) App per ilcontro il coronavirus (Getty Images)La data cerchiata in rosso sul calendario è mercoledì 13 maggio. Entro quel giorno il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica () conta di licenziare il suo parere sul progetto di Immuni, l’app scelta dal governo italiano per raccogliere dati utili a faredei contagi da coronavirus. E, a quanto risulta a Wired, non sarà una relazione esente da critiche e rilievi al governo. Dopo aver ascoltato il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, i vertici dei servizi segreti e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, il comitato sta acquisendo in queste ore altra documentazione prima di chiudere il rapporto a valle del ciclo di audizioni. Ilchiede più chiarezza sul processo che ha portato alla scelta di Immuni. ...