Clarissa Marchese Instagram, sinuosità stretta in un tubino fa paura: «Non è veramente fisiologico» (Di sabato 9 maggio 2020) Nemmeno due mesi dal parto della piccola Arya e Clarissa Marchese si mostra già in splendida forma: non ci credono gli utenti Instagram che ‘insorgono’ per tanta perfezione. Ventiseienne di Sciacca, Clarissa – eletta Miss Italia nel 2014 – si è fatta conoscere in modo più approfondito durante il percorso che a Uomini e Donne le ha regalato l’amore di Federico Gregucci, oggi padre della loro primogenita nata l’11 marzo scorso. Hanno bruciato le tappe i due piccioncini, subito scopertisi nel dating-show di Canale 5. Un amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori e che oggi continua a tenere incollati al social di Clarissa oltre 1 milione e 300 mila followers. Clarissa Marchese Instagram: sovrumana nel tubino aderentissimo Fan della coppia ma soprattutto estimatori dell’ex Miss, dalla bellezza inaudita. Specie dopo il ... Leggi su urbanpost Trono Classico - Clarissa Marchese svela : “È la mia ragione di vita”

Clarissa Marchese su Federico Gregucci svela : “Vuole un altro figlio”

Clarissa Marchese - gravidanza : ecco come è tornata subito in forma dopo il parto (Di sabato 9 maggio 2020) Nemmeno due mesi dal parto della piccola Arya esi mostra già in splendida forma: non ci credono gli utentiche ‘insorgono’ per tanta perfezione. Ventiseienne di Sciacca,– eletta Miss Italia nel 2014 – si è fatta conoscere in modo più approfondito durante il percorso che a Uomini e Donne le ha regalato l’amore di Federico Gregucci, oggi padre della loro primogenita nata l’11 marzo scorso. Hanno bruciato le tappe i due piccioncini, subito scopertisi nel dating-show di Canale 5. Un amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori e che oggi continua a tenere incollati al social dioltre 1 milione e 300 mila followers.: sovrumana neladerentissimo Fan della coppia ma soprattutto estimatori dell’ex Miss, dalla bellezza inaudita. Specie dopo il ...

lacquacalda : @aidalaverdadera @_aaanto_ Clarissa marchese é la peggio scema uscita da quel cesso di trono classico. Io non mi ca… - nazacr : @EresMar_ E poi anche questo : - amvethyst : Clarissa Marchese ha fatto storie alla Ferragni per aver esposto troppo Leone sui social, ma intanto lei permette c… - lorisfantini17 : @uominiedonne QUEEN MARY ora sono vedovo e vorrei completare la richiesta che feci tempo fà.Vorrei presentarmi a le… - Gio12873 : Clarissa Marchese che adesso fa 842 storie con la bambina in braccio è la stessa che criticava i ferragnez perché m… -