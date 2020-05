Canoa, barca, surf: c’è il via libera della Regione ma senza spostamenti tra comuni (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Mare, profumo di mare. Ma non solo. Attraverso dei chiarimenti pubblicati nella giornata di oggi, la Regione Campania ha infatti autorizzato l’attività nautica su imbarcazioni private nel rispetto delle misure precauzionali, del distanziamento e dell’obbligo di dispositivi di protezione individuale. Si potrà uscire in barca non solo da solo ma anche limitatamente allo stretto nucleo familiare convivente. Sì anche a sport in acqua quali nuoto, surf e Canoa. A pubblicizzare le novità il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione regionale Trasporti che in un’intervista ad Anteprima24 spiega i dettagli del provvedimento che non significa tutti al mare. Per esempio non si potrà ancora andare in spiaggia. Martedì in Regione ci sarà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Mare, profumo di mare. Ma non solo. Attraverso dei chiarimenti pubblicati nella giornata di oggi, laCampania ha infatti autorizzato l’attività nautica su imzioni private nel rispetto delle misure precauzionali, del distanziamento e dell’obbligo di dispositivi di protezione individuale. Si potrà uscire innon solo da solo ma anche limitatamente allo stretto nucleo familiare convivente. Sì anche a sport in acqua quali nuoto,. A pubblicizzare le novità il consigliere regionale Luca Cascone, presidenteCommissione regionale Trasporti che in un’intervista ad Anteprima24 spiega i dettagli del provvedimento che non significa tutti al mare. Per esempio non si potrà ancora andare in spiaggia. Martedì inci sarà ...

