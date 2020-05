Better Call Saul 6, Bryan Cranston e Aaron Paul: "Torneremmo in un batter d'occhio" (Di sabato 9 maggio 2020) Better Call Saul 6 potrebbe vedere il ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul? Le star di Breaking Bad sarebbero sicuramente favorevoli a un'apparizione nello spin-off. Quante possibilità ci sono di rivedere Bryan Crtanston e Aaron Paul in Better Call Saul 6? Non si sa, ma alle star di Breaking Bad non dispiacerebbe certo fare una comparsata nello spin-off con protagonista Bob Odenkirk. Durante una live chat su Instagram, gli interpreti di Walter White e Jesse Pinkman hanno infatti commentato la possibilità di un loro ritorno nell'universo creato da Vince Gilligan. "Credo che El Camino fosse un addio per Pinkman, e non ci sarà un sequel del film" ha detto Paul durante il live stream, in risposta a una domanda su El Camino 2 "Ma potrebbe ... Leggi su movieplayer Better Call Saul | Bryan Cranston e Aaron Paul pronti a tornare

Da Breaking Bad a Better Call Saul - Bryan Cranston e Aaron Paul ci saranno? “Vince Gilligan non ci ama più”

