Bentornata Silvia | sei la parte più bella del mondo

(Di sabato 9 maggio 2020) Vedrai le lacrime bagnare le nostre mascherine, e capirai il motivo delle prime, e forse non delle seconde. E noi spereremo, noi che abbiamo sperato tanto, tutti i giorni, anche quelli che non portavano notizie, che aumentavano l'angoscia, che la mascherina non ce l'abbia tu. Perché non venga nascosto il tuo, di sorriso. La piùcosa degli ultimi tempi, e ora torna a vivere, e sarà vero, presente, e lo vedremo, e farà sorridere anche noi, e sarà lo stesso sorriso di quelle foto che erano l'unica cosa che avevamo di te, ma grazie al quale ci sembrava di conoscerti da una vita, e su quel sorriso abbiamo pianto e ci siamo tormentati, per mesi, e quel sorriso era la prima cosa che ci dava coraggio, perchè una così, ma, di una bellezza che riempie il cuore, con quel sorriso ...