Ben 17 smartphone Huawei e Honor con beta pubblica di EMUI 10 1 dal 9 maggio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Arrivano finalmente alcuni segnali incoraggianti per quanto riguarda l'aggiornamento con10.1 a bordo di tantissimi, se pensiamo al fatto che da oggi 9possiamo parlare finalmente della. Dopo le notizie riportate nei giorni scorsi in merito all'avanzamento dei lavori per la serieP30, dunque, abbiamo ulteriori riscontri sul fatto che lo sviluppo del pacchetto software stia procedendo a gonfie vele con il colosso cinese. Elencocon10.1 da oggi Provando ad analizzare la questione in modo più concreto, bisogna soffermarsi in prima istanza sulla lista dei prodotti coinvolti, grazie al recente contributo diUpdate. I device coinvolti in questa fase sono i variMate 30 (4G) - TAS-AL00, Mate 30 (4G) TAS-TL00, Mate 30 (5G) TAS-AN00, Mate 30 Pro (4G) LIO-AL00, Mate ...