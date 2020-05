Ascolti tv 8 maggio: Scherzi a parte in replica batte Carlo Conti, Insinna mette sotto Bonolis (Di sabato 9 maggio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 maggio sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la replica di Scherzi a parte con Alessia Marcuzzi, Massimo Boldi e Diego Abadantuono. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il David di Donatello con Carlo Conti. Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di venerdì 8 maggio 2020 Su Rai Uno i David di Donatello 2020 hanno conquistato 2.040.000 spettatori pari all’8.4% di share. Canale 5 Scherzi a parte ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari ... Leggi su kontrokultura Ascolti TV primetime - sabato 9 maggio 2020 : floppano i David di Donatello 2020 all’8.4% - Twilight al 9.5%

Ascolti tv 8 maggio 2020 : David di Donatello e saga di Twilight - chi ha vinto

Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di venerdì 8 maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, venerdì 8sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda ladicon Alessia Marcuzzi, Massimo Boldi e Diego Abadantuono. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il David di Donatello con. Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di venerdì 82020 Su Rai Uno i David di Donatello 2020 hanno conquistato 2.040.000 spettatori pari all’8.4% di share. Canale 5ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari ...

KontroKulturaa : Ascolti tv 8 maggio: Scherzi a parte in replica batte Carlo Conti, Insinna mette sotto Bonolis - - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 09/05/2020 — Ascolti italiani di venerdì 8 maggio 2020: 2,4 milioni (9,48%) per il film Breaking… - emabrue : Ascolti tv 8 maggio: Vince Breaking Dawn – Parte 2 su Scherzi a Parte. Giù i David di Donatello smart. Volano Nuzzi… - zazoomnews : Ascolti TV Venerdì 8 maggio 2020 - #Ascolti #Venerdì #maggio - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera, David di Donatello vs Scherzi a Parte | Auditel 8 maggio 2020 -