Workin’ Moms continua a raccontare bene le imperfezioni della genitorialità

Leggi su wired

(Di venerdì 8 maggio 2020) Si scrive Workin’, si legge una delle serie televisive più ironiche, politicamente scorrette, divertenti, antidiscriminatorie e intelligenti di Netflix, al pari – se non meglio –pluripremiata Fleabag di Amazon Prime Video. Fresca di quarta stagione, la sua ideatrice, protagonista, produttrice, sceneggiatrice tuttofare Catherine Reitman torna ail suo universo fatto di donne e uomini in crescita, più in difficoltà dei loro figli. Chi finora l’ha snobbata pensando si trattasse di una serie dedicata a un pubblico esclusivamente femminile, dato il titolo e la protagonista, si sbaglia di grosso. Non c’è alcun privilegio di genere nella narrazione dei personaggi, classificati forse al massimo per una scala crescente di goffaggini, ambizioni, vulnerabilità e fallibilità. Nelle prime stagioni il tema ...