‘Uomini e Donne’, Alessandro Graziani smentisce di essere l’Alchimista e gli lancia una bella bordata! (Di venerdì 8 maggio 2020) Negli ultimi giorni sono stati gli spettatori che hanno indicato Alessandro Graziani, corteggiatore di Giovanna Abate già da prima della brusca interruzione delle riprese di Uomini e Donne causate dall’emergenza del Coronavirus, come il ragazzo che si nasconde dietro la maschera del misterioso Alchimista. A gettare scompiglio nel trono della bella tronista, infatti, negli ultimi giorni è arrivato questo enigmatico corteggiatore che con il volto coperto e la voce camuffata sta conoscendo Giovanna senza svelare la proprio identità. Oggi allora, fare chiarezza sull’ipotesi che vorrebbe Alessandro celarsi dietro la maschera dell’Alchimista, è arrivato lo stesso Graziani che ha messo uno stop al gossip attraverso un’Instagram Stories senza risparmiarsi anche un’eloquente stoccata all’indirizzo del misterioso corteggiatore: E ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Isa sulla puntata del 7/05/20

‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (7/05/2020)

‘Uomini e Donne’ - chi si nasconde dietro il misterioso Alchimista che corteggia Giovanna Abate? Tutte le teorie del web (Di venerdì 8 maggio 2020) Negli ultimi giorni sono stati gli spettatori che hanno indicato, corteggiatore di Giovanna Abate già da prima della brusca interruzione delle riprese di Uomini e Donne causate dall’emergenza del Coronavirus, come il ragazzo che si nasconde dietro la maschera del misterioso Alchimista. A gettare scompiglio nel trono della bella tronista, infatti, negli ultimi giorni è arrivato questo enigmatico corteggiatore che con il volto coperto e la voce camuffata sta conoscendo Giovanna senza svelare la proprio identità. Oggi allora, fare chiarezza sull’ipotesi che vorrebbecelarsi dietro la maschera dell’Alchimista, è arrivato lo stessoche ha messo uno stop al gossip attraverso un’Instagram Stories senza risparmiarsi anche un’eloquente stoccata all’indirizzo del misterioso corteggiatore: E ...

matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - matteosalvinimi : #Salvini: Questa è la prova del nove: o l'Europa si rifonda da cima a fondo, rimettendo al centro le donne e gli uo… - guardiacostiera : Oggi #Genova ricorda la tragedia della #Torrepiloti. Il Comandante Generale e tutti gli uomini e donne della… - martadeep : @dologenerico Si sì, sicuramente le donne ricorrono più alla chirurgia degli uomini, dicevo solo che in quel numero… - dreamhighbekind : RT @dologenerico: Nel 2014 gli interventi di chirurgia plastica sono sono stati fatti per il 92% a donne e per l'8% agli uomini. Chissà per… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com