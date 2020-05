Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno agenzia coronavirus e la fase 2 molto delicata È importante che il paese rifatta ma il virus Non ha cambiato identità nei caratteristiche perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe evitare la circolazione l’ho detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro preoccupano per l’istituto le immagini di pollo a lungo i Navigli a Milano l’invito è quello di rispettare le norme di vista sociale l’uso di mascherine furibondo il sindaco di Milano sala che lancia un ultimatum O le cose cambiano io domani prenderò provvedimenti Chiudi Naviglio e chiudo la sforzo di bar e ristoranti appello del governatore Fontana rispettare le regole per conquistare un altro spazio di ...